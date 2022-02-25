Минтруда отчиталось о социальной поддержке тысяч ветеранов войны

По информации Минтруда, семьям шехидов были оперативно назначены социальные выплаты. Более 2700 военнослужащих, получивших ранения на войне, назначена инвалидность и соответствующие социальные выплаты. Для этих категорий населения социальные выплаты за последние 3 года увеличились в среднем в 2-2,5 раза.

Одной из целевых групп обширного пакета социальной поддержки, осуществляемого по поручению президента Ильхама Алиева, являются военнослужащие, внесшие вклад в победу в Отечественной войне. Распоряжениями главы государства десятки тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Программа обеспечения жильем за счет государства семей шехидов и инвалидов войны в прошлом году расширилась в 5 раз. В 2021 году было предоставлено более 3 тысяч квартир, а в целом государство предоставило более 12 300 квартир и частных домов лицам данной категории.

Также в прошлом году за счет государства обеспечены автомобилями еще 165, а в целом 7 400 инвалидов войны. Раненные на войне привлекаются к лечебно-восстановительным мероприятиям.

2 708 раненым военнослужащим была определена степень инвалидности и назначены социальные выплаты. 188 ветеранов 44-дневной Отечественной войны, 75 военнослужащих, которым была присвоена инвалидность в связи с участием в военных действиях в первой Карабахской войне и в довоенный период - в общей сложности 263 инвалида войны были обеспечены высокотехнологичными протезами 4-го поколения.

В постсоветский период 10 тысяч членов семей шехидов и ветеранов были привлечены министерством к активным программам занятости, в том числе более 6,5 тысячи - к программе самозанятости. Для создания малых семейных хозяйств и предприятий участникам программы предоставлены необходимые товары и материалы, оборудование.

Одной из позитивных практик, применяемых Минтруда, является привлечение ветеранов к обучающим курсам по освоению современных профессий (сфера ИКТ, IТ-специалист, программист, разработчик, специалист по информационным системам, сетевой администратор) и т.д.

“Марафон по трудоустройству”, запущенный в июне прошлого года, направлен на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов, раненных в ходе Отечественной войны. К марафону уже присоединились 618 работодателей, которые предоставили 4 230 вакансий. Число обеспеченных работой в рамках марафона увеличилось до 1 800 человек.

В рамках исполнения распоряжения президента военнослужащим Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, Министерства юстиции, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Министерства внутренних дел присвоены звания “Ветеран войны” и назначена президентская пенсия.

Одним из положительных моментов является повышение оперативности и прозрачности процесса благодаря использованию электронных систем. Министерство труда и социальной защиты населения здесь, как и в других сферах деятельности, использует инновационные технологии. Важную роль играет подсистема министерства “Зафар”. Соответствующие структуры вносят сведения о лицах, которым присвоено звание ветерана войны и выдано удостоверение, в данную подсистему. Министерство на основе этих данных назначает ветеранам ежемесячную президентскую пенсию (80 манатов). В каком бы месяце ни была назначена пенсия, она начисляется с 1 января 2022 года и перечисляется на банковскую карту гражданина.