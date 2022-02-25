Советник Зеленского опроверг слухи об окружении Киева

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что украинская столица полностью контролируется украинскими войсками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "24 канал".

"Распространяется новый фейк о том, что Киев якобы окружён российскими войсками. Россияне об этом могут только мечтать", - сказал Подоляк.

По его словам, шли тяжелые бои, но столицу Украина не отдаст никому: "Это наша столица. Это наша страна. Российским военным здесь не место. Они должны покинуть нашу страну".