Ильхам Алиев уволил главу Гёйчая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Гёйчайского района Мехти Салимзаде. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.