Песков: приказ Путина не имеет двойного дна
«Приказ президента России Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания Вооруженных сил РФ в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что приказ Путина не требует трактовок.
«Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания перейти к особому режиму несения боевого дежурства. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», - подчеркнул Песков.
Вопрос о разных режимах боевого дежурства пресс-секретарь президента переадресовал в оборонное ведомство.
«Это не прерогатива администрации президента - рассказывать про режимы несения службы в РВСН», - сказал Песков.