Песков: приказ Путина не имеет двойного дна

«Приказ президента России Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания Вооруженных сил РФ в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что приказ Путина не требует трактовок.

«Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания перейти к особому режиму несения боевого дежурства. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», - подчеркнул Песков.

Вопрос о разных режимах боевого дежурства пресс-секретарь президента переадресовал в оборонное ведомство.

«Это не прерогатива администрации президента - рассказывать про режимы несения службы в РВСН», - сказал Песков.