Насколько выросли пенсии, пособия и стипендии в Азербайджане?
В Азербайджане на основании подписанных президентом Ильхамом Алиевым документов с начала нынешнего года в рамках очередного пакета реформ обеспечено повышение пенсий, пособий и стипендий, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, с начала года в пенсионном обеспечении, охватывающем 12% населения, зафиксирован рост по двум направлениям:
- минимальная пенсия повышена на 20 процентов - с 200 до 240 манатов, что позволило увеличить пенсии 40 тысячам человек;
- вследствие индексаций пенсий в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы и последующим повышением, выделением материальной помощи пенсионерам (200 манатов) пенсии в текущем году выросли в среднем на 9%.
Для этого повышения, которое охватило 1,1 миллиона пенсионеров, из госбюджета на 2022 год будет израсходовано дополнительно 352 миллиона манатов.
Отмечается, что с 1 января 2022 года были увеличены социальные пособия и некоторые стипендии. Ежемесячные социальные пособия по инвалидности, возрасту, потере главы семьи и другие повышены в среднем на 25%, а единовременные пособия - на 46%. Некоторые стипендии повышены в среднем на 32%, а стипендии студентов - на 20%.
Устойчивый рост социальных выплат также коснулся адресной социальной помощи.
С начала нынешнего года критерий нуждаемости при расчете адресной соцпомощи повышен со 170 до 200 манатов. Это дало возможность увеличить адресную помощь семьям, что в целом составляет 250 тысяч человек.
Новый этап социальной реформы также предусматривает новые меры поддержки участникам войны на основании поручений президента.
Эти меры включают в себя единовременную выплату инвалидам Карабахской войны, получившим ранения в 1991-1997 годах, и присвоение военнослужащим, принявшим участие в боевых действиях за территориальную целостность нашей страны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, звания «Ветеран войны» и назначения им ежемесячной пенсии.
В общей сложности пакет реформ, который предусматривает повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат в 2022 году, охватывает 3,4 миллиона человек, говорится в сообщении министерства.