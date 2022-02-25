Насколько выросли пенсии, пособия и стипендии в Азербайджане?

В Азербайджане на основании подписанных президентом Ильхамом Алиевым документов с начала нынешнего года в рамках очередного пакета реформ обеспечено повышение пенсий, пособий и стипендий, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, с начала года в пенсионном обеспечении, охватывающем 12% населения, зафиксирован рост по двум направлениям:

- минимальная пенсия повышена на 20 процентов - с 200 до 240 манатов, что позволило увеличить пенсии 40 тысячам человек;

- вследствие индексаций пенсий в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы и последующим повышением, выделением материальной помощи пенсионерам (200 манатов) пенсии в текущем году выросли в среднем на 9%.