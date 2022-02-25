Грузия обсуждает закрытие неба для российских самолетов

«Правительство Грузии ведет переговоры с партнерами, в том числе с соседними странами, обсуждая вопрос возможного закрытия воздушного пространства для России». Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Он отметил, что Тбилиси осторожно подходит к этому вопросу, но ведет консультации с партнерами, в том числе со странами региона.

Давиташвили добавил, что воздушным пространством Грузии в качестве транзита пользуются в том числе соседние страны, которые осуществляют полеты в Россию.