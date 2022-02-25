Хакерским атакам подверглись на эту минуту ТАСС, "Известия", "Коммерсант", екатеринбургские "Знак" и "Е1" и петербургская "Фонтанка", передает BBC.

При открытии главной страницы рядя российских СМИ появляется такое сообщение:

«Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!

Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть.

Неравнодушные журналисты России».

Также в конце сообщения виден логотип хакерской группы Anonymous, которая несколько дней назад объявила войну России из-за военных действий на территории Украины.