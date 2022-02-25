Роман Абрамович поехал в Беларусь, чтобы помочь России и Украине договориться израильские сми
Российский миллиардер Роман Абрамович оказывает помощь в переговорах между Россией и Украиной, пишет The Jerusalem Post.
По данным газеты, бизнесмен отправился в Беларусь по просьбе украинской стороны.
«Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию, ни его причастность», — сказал представитель бизнесмена.
Тем не менее представитель Абрамовича не стал комментировать информацию о том, что он находится в Беларуси.