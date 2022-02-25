Япония вводит санкции против Центробанка России
Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида.
"Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России", - цитирует японского премьера РИА Новости.