Шойгу заявил, что «ядерная триада» России начала боевое дежурство усиленным составом
Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.
Ранее в воскресенье Путин поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим несения службы. По словам Путина, «западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере», но и «нелегитимные санкции». «Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», - подчеркнул Путин.