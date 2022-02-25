Украинская армия продолжает противостоять российским войскам и одерживать локальные победы. Например, недавно стало известно, что ВСУ организовали засаду и уничтожили более сорока спецназовцев СОБРа вместе с их командиром. А теперь появилась информация о солидном трофее украинских солдат — российском зенитно-ракетном комплексе «Панцирь». Об этом сообщает УНИАН.

По информации, технику удалось заполучить в Херсонской области. «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак.