Несмотря на значительные потери, российские войска пытаются получить контроль над Киевом ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что несмотря на значительные потери, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
«Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию российским войскам», - подчеркивается в публикации.
Отмечается, что на Полесье противник имеет значительные потери и пытается их пополнить путем использования Воздушно-десантных войск России.
На Северском направлении российские войска завершили перегруппировку и пытаются продолжить наступление на направлении Чернигов - Киев. Три батальонные тактические группы в районах Хомутовка, Глухов и Батурин остановлены.
Мотострелковое подразделение 14-го армейского корпуса Северного флота на рубеже Сумы - Ахтырка - Полтава понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.
На Слобожанском направлении противник остановлен.
В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке вооруженных сил России пытается вести наступательные действия.
«Цель российской армии по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута», - говорится в сообщении.
На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе Мариуполя. Вооруженные силы Украины ведут оборону рубежей.
«Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одесса, Южный, Очаков, Черноморск с морского направления», - утверждает Генштаб ВСУ.
Группировка Воздушных сил ВС Украины осуществляет прикрытие с воздуха частей и подразделений оперативных группировок войск по всей территории Украины.