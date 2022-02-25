В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что несмотря на значительные потери, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию российским войскам», - подчеркивается в публикации.

Отмечается, что на Полесье противник имеет значительные потери и пытается их пополнить путем использования Воздушно-десантных войск России.