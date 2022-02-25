Buta Airways отменила рейс в Киев
Лоукостер Buta Airways из-за продолжающейся нестабильной ситуации в Украине объявил об отмене пассажирского рейса по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированного на 3 марта, сообщили haqqin.az в компании.
Отмечается, что пассажиры отмененного рейса вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.
"Просим всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах авиакомпании на страницах официальных аккаунтов перевозчика в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Официальные страницы Buta Airways в социальных сетях:
facebook.com/ButaAirways
instagram.com/ButaAirways
twitter.com/ButaAirways
t.me/ButaAirways