Buta Airways отменила рейс в Киев

Лоукостер Buta Airways из-за продолжающейся нестабильной ситуации в Украине объявил об отмене пассажирского рейса по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированного на 3 марта, сообщили haqqin.az в компании.

Отмечается, что пассажиры отмененного рейса вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.

"Просим всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах авиакомпании на страницах официальных аккаунтов перевозчика в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Официальные страницы Buta Airways в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

instagram.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

t.me/ButaAirways