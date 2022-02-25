В чем смысл войны Путина в Украине? наша корреспонденция
Все помнят, что еще каких-то две недели назад западные СМИ рисовали ужасные карты нападения России на Украину. Толстые красные черви ползли к главным городам страны со всех сторон, не оставляя ей никакого шанса. В мозговых центрах министерства обороны рассчитали, что Киев падет в течение 96 часов.
Сейчас красные линии вторжения стали намного тоньше и короче. Пошел пятый день войны, а Киев, равно как и Харьков, в руках украинских военных.
Российские стратеги, вероятно, ожидали, что их танки украинские бабушки будут встречать с цветами. А они их встречают с «коктейлями Молотова».
«Война идет не по сценарию Путина, - пишет Washington Post. – Россия до сих пор не смогла взять ни одного крупного города, нейтрализовать военные коммуникации и обезглавить правительство страны».
Впервые за время начала операции Министерство обороны России признало, что у нее есть погибшие и раненые, хотя и не указало цифры. А по данным Киева, там только убитых российских военных 5 300. Как отмечает вашингтонское издание, когда Владимир Путин приказал своему министру обороны и начальнику Генерального штаба привести в повышенную боеготовность стратегические силы, включая ядерные, «у обоих вытянулись лица».
У этой ситуации, которую никто не прогнозировал, есть несколько объяснений. Это прежде всего сопротивление украинской армии, которое недооценили российские стратеги, поддержанное действиями добровольцев, лидерской ролью президента Владимира Зеленского. И конечно, Путин был ошарашен единством и солидарностью с Украиной, продемонстрированными США, Европейским Союзом, Японией, Австралией и многими другими странами. В последний раз такую солидарность мир демонстрировал после атаки «Аль-Каиды» на Америку 11 сентября 2001 года.
Российское руководство, хотя и ожидало экономические санкции, похоже, не думало, что Запад отключит, с ущербом для себя, российские банки от системы SWIFT и блокирует валютные резервы Центрального банка.
Но означает ли это, что Россия проигрывает войну в Украине? Американские эксперты относятся к этому выводу крайне осторожно. Есть определенная надежда на деэскалацию и прекращение конфликта, но по-прежнему существует очень большая опасность. Замедление наступления российских войск в Украине военные эксперты США связывают с тем, что Кремль может бросить в бой «все, что у него есть», подтянув все остальные вооруженные силы и технику.
И, наконец, о самом главном. Как пишет New York Times, после того, как Путин приказал своим военачальникам привести в режим особого несения дежурства «силы сдерживания», в том числе и ядерные, у президента Джо Байдена были два варианта ответа. Он также мог привести свои силы, в том числе ядерные, в состояние повышенной боеготовности, что в Америке называется Defcon 3. В этом случае ядерные позиции на земле и подводные лодки приводятся в режим тревоги, в воздух поднимаются бомбардировщики с ядерным оружием на борту.
Но Байден выбрал другой путь. Как пишет влиятельное нью-йоркское издание, он избрал «путь деэскалации», чтобы «не возбуждать еще больше» российского лидера. Как говорят в России, Байден предпочел не дразнить гусей.
Белый дом официально подтвердил, что статус боеготовности вооруженных сил не изменен. Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила членам Совета безопасности, что России никто не угрожает, и жестко раскритиковала Путина за «ничем не оправданный шаг, который угрожает нам всем».
В американском разведывательном сообществе обсуждается вопрос о том, насколько адекватен сейчас Путин. До этого у него сложилась репутация прагматичного, расчетливого и хитрого человека. Но в последнее время в том, что он сохраняет хладнокровие, появились сомнения. «Лично я думаю, что он не в себе, - говорит бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. – Меня беспокоит то, что он теряет остроту ума и общий баланс».
«Все это очень странно», - говорит Грэм Аллисон, профессор Гарвардского университета, чье исследование действий администрации Джона Кеннеди во время Карибского кризиса в течение десятилетий преподается студентам международных отношений. По словам профессора, путинское высказывание о каких-то «агрессивных заявлениях» со стороны западных лидеров (которых на самом деле не было вовсе) как оправдание того, чтобы привести ядерные силы в повышенную боеготовность, это «совершенно озадачивает, это не имеет никакого смысла».
Хочется спросить профессора: а что вообще имеет смысл в так называемой «специальной военной операции» Путина в Украине?