Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:21

Все помнят, что еще каких-то две недели назад западные СМИ рисовали ужасные карты нападения России на Украину. Толстые красные черви ползли к главным городам страны со всех сторон, не оставляя ей никакого шанса. В мозговых центрах министерства обороны рассчитали, что Киев падет в течение 96 часов. Сейчас красные линии вторжения стали намного тоньше и короче. Пошел пятый день войны, а Киев, равно как и Харьков, в руках украинских военных. Российские стратеги, вероятно, ожидали, что их танки украинские бабушки будут встречать с цветами. А они их встречают с «коктейлями Молотова».

«Война идет не по сценарию Путина, - пишет Washington Post. – Россия до сих пор не смогла взять ни одного крупного города, нейтрализовать военные коммуникации и обезглавить правительство страны». Впервые за время начала операции Министерство обороны России признало, что у нее есть погибшие и раненые, хотя и не указало цифры. А по данным Киева, там только убитых российских военных 5 300. Как отмечает вашингтонское издание, когда Владимир Путин приказал своему министру обороны и начальнику Генерального штаба привести в повышенную боеготовность стратегические силы, включая ядерные, «у обоих вытянулись лица». У этой ситуации, которую никто не прогнозировал, есть несколько объяснений. Это прежде всего сопротивление украинской армии, которое недооценили российские стратеги, поддержанное действиями добровольцев, лидерской ролью президента Владимира Зеленского. И конечно, Путин был ошарашен единством и солидарностью с Украиной, продемонстрированными США, Европейским Союзом, Японией, Австралией и многими другими странами. В последний раз такую солидарность мир демонстрировал после атаки «Аль-Каиды» на Америку 11 сентября 2001 года.

Российское руководство, хотя и ожидало экономические санкции, похоже, не думало, что Запад отключит, с ущербом для себя, российские банки от системы SWIFT и блокирует валютные резервы Центрального банка. Но означает ли это, что Россия проигрывает войну в Украине? Американские эксперты относятся к этому выводу крайне осторожно. Есть определенная надежда на деэскалацию и прекращение конфликта, но по-прежнему существует очень большая опасность. Замедление наступления российских войск в Украине военные эксперты США связывают с тем, что Кремль может бросить в бой «все, что у него есть», подтянув все остальные вооруженные силы и технику. И, наконец, о самом главном. Как пишет New York Times, после того, как Путин приказал своим военачальникам привести в режим особого несения дежурства «силы сдерживания», в том числе и ядерные, у президента Джо Байдена были два варианта ответа. Он также мог привести свои силы, в том числе ядерные, в состояние повышенной боеготовности, что в Америке называется Defcon 3. В этом случае ядерные позиции на земле и подводные лодки приводятся в режим тревоги, в воздух поднимаются бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Но Байден выбрал другой путь. Как пишет влиятельное нью-йоркское издание, он избрал «путь деэскалации», чтобы «не возбуждать еще больше» российского лидера. Как говорят в России, Байден предпочел не дразнить гусей.