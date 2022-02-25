Отдел спорта 16:45

Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Федерации дзюдо Азербайджана (ACF), на котором общественности были представлены два иностранных специалиста, привлеченных для работы в нашей стране.

Это новый главный тренер мужской сборной Азербайджана, немецкий специалист Ричард Траутман и директор по перформансу нидерландец Марк ван дер Хам. Президент Федерации Рашад Набиев заявил, что ACF, принимая данное решение, учла опыт ведущих стран из мира дзюдо и их успехи. Говоря о Траутмане и Ван дер Хаме, Набиев отметил, что об их высоком профессионализме говорят результаты, которые они до сих пор демонстрировали. Глава Федерации верит, что системный и научный подход немца и голландца к подготовке спортсменов высокого уровня позволит азербайджанскому дзюдо добиться еще больших успехов. А главная цель – удачное выступление на Олимпиаде-2024 в Париже. Мовлуд Миралиев, который до приезда Траутмана был главным тренером мужской сборной Азербайджана, с 1 марта будет старшим тренером национальной команды. Еще одним старшим тренером будет Эльчин Исмайлов. «Мовлуд Миралиев и его помощники продолжат свою работу, - говорит Рашад Набиев. - На двух последних международных турнирах мы показали хороший результат, чего не было в последние годы. Это показывает высокий уровень профессионализма местных тренеров. Но новый подход требует, чтобы мы пригласили тренеров извне».

Генеральный секретарь Федерации Рашад Расуллу рассказал участникам собрания об опыте и карьере иностранных специалистов. Должность директора по перформансу введена для того, чтобы добиться серьезного развития. Марк ван дер Хам будет следить за организацией работы в сборных Азербайджана всех возрастов и будет отвечать за повышение эффективности в выступлениях спортсменов. Будет проводиться анализ схваток наших дзюдоистов и их соперников, начнется применение современных достижений в спортивной медицине и при физической подготовке. Марк ван дер Хам начал свою тренерскую деятельность в 2006 году в клубе «Роттердам» - одном из двух крупнейших клубов дзюдо в Нидерландах. Он был главным тренером сборных Нидерландов и Бельгии. Его подопечные завоевывали медали на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Ричард Траутман является призером Олимпийских игр в Барселоне (1992) и Атланте (1996). Тренирует с 2001 года. Возглавлял различные сборные Германии, в том числе и главную, в которой проработал с 2016-го по 2021-й годы. За время работы в сборных его подопечные становились призерами Олимпиад, завоевывали медали на чемпионатах мира и Европы. «Я благодарен за возможность, предоставленную Федерацией дзюдо Азербайджана. Для меня это большой шанс. Цель – возвысить имя Азербайджана, завоевывать медали чемпионатов мира и Олимпиады. Мы постараемся подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно. Еще одна из моих целей – немного выучить азербайджанский язык, чтобы выражать простые мысли», - заявил Траутман.