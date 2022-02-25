Украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", - сказано в сообщении.

В ВМС заявили, что российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власть Украины "забыла", "похоронила" своих подчиненных.