Спецоперация против предателей в Харьковской области: задержан мэр
В Харьковской области украинские военные провели спецоперацию против государственных предателей. Среди задержанных в ходе спецоперации - мэр города Пивденное, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, военные задержали мэра Пивденного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции, а также участкового инспектора.
"Всех их подозревают в государственной измене. Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают. Это они проявили лояльность, что задержали. Цитата: Расстреливать (предателей - ред.) будут на месте", - отметил Синегубов.