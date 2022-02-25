Япония выделит еще $100 млн для поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Япония выделит еще 100 млн долларов для поддержки Украины. Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Поблагодарил за мощную поддержку Украины в противодействии агрессии. Япония выделяет 100 млн долларов к уже одобренной поддержке в 100 млн долларов. Она полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это. Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии", - написал президент Украины.