Американцам запретили все операции с Центробанком и Минфином России

«Сегодня офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и Министерством финансов РФ», – говорится в заявлении на сайте американского Минфина, передает РИА Новости.

Все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России запрещены гражданам США, это «обездвижит» любые активы Центробанка, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Отмечается, что эта мера «обездвиживает» любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.

По словам представителя Белого дома, санкции, которые вводятся против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.

«Они не смогут получить доступ к активам, которые или в США, или в американских долларах... Если у американского финансового института есть активы российского Центрального банка, они ничего с ними сделать не смогут. Они застряли в этом институте. Если институт за пределами США располагает долларами российского Центробанка, они ничего с ними сделать не смогут. Эти средства обездвижены», – отметили в Белом доме.