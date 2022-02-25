Белорусский фонд спортивной солидарности призвал УЕФА ввести санкции против России

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложить санкции на футбольные клубы и национальные сборные России и Беларуси, передает “Газета.ру”.

Отмечается, что исполнительный директор BSSF Александр Опейкин обратился к президенту УЕФА Александеру Чеферину с письмом, в котором призвал организацию наряду с рассмотрением вопроса о запрете на участие российских клубов и сборных, также включить в повестку исключение белорусских футбольных клубов и национальных команд.

Кроме того BSSF требует, чтобы УЕФА применила персональные санкции к руководству Белорусской федерации футбола и Министерства спорта.