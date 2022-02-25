В Британии цены на бензин бьют рекорды после антироссийских санкций

Стоимость бензина в Великобритании преодолела отметку в 1,5 фунта ($2 доллара) за литр, что стало самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщила газета Guardian со ссылкой на отраслевое исследование, передает ТАСС.

Согласно мнению экспертов, в ближайшие недели стоимость бензина может вырасти до 1,6 фунта за литр ($2,1 доллара), хотя еще два года назад цена была на уровне 1 фунт за литр. Таким образом, на полную заправку 55-литрового автомобиля теперь в Соединенном Королевстве будет уходить до 85 фунтов ($114 долларов).

Аналитики отмечают, что последствия политической напряженности из-за ситуации вокруг Украины сильно ударят по благосостоянию британцев, особенно с учетом и так высокого уровня инфляции.