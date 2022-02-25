166 помогает вывозить семьи из Украины

Как известно, на территории Украины в последние дни разворачиваются военные действия, в результате которых страдает мирное население страны. Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» обеспечила приезд нескольких украинских семей в Азербайджан.

Руководство компании позаботилось о размещении этих семей и обеспечении их всей необходимой помощью.

В компании также заявили, что готовы и дальше обеспечивать перелет и размещение семей в Азербайджане.

Отметим, что на протяжении нескольких лет компания 166 функционирует на территории Украины и осуществляет международные грузоперевозки.

Желающие могут получить подробную информацию по телефонам: 050 253 52 62, +380953231170 (для Украины), либо на страницах компании в соцсетях.