Из Украины в Баку доставлены 168 граждан Азербайджана

Почетный консул Украины в Азербайджане Мехрали Гасымов сообщил телеканалу «Хазар», что граждане доставлялись в Кишинев на специально выделенных для этих целей наземных транспортных средствах с пропускных пунктов на границе Украины с Молдовой.

Cегодня ночью первым самолетом в Баку были доставлены 168 граждан Азербайджана, эвакуированных в связи с ситуацией в Украине.

Граждане были доставлены из молдавской столицы в румынский город Яссы, а затем самолетом доставлены в Стамбул, а уже оттуда в Баку. По словам почетного консула Мехрали Гасымова, эвакуация самолетами обеспечена в рамках гуманитарной помощи со стороны NEQSOL Holding.

Мехрали Гасымов подчеркнул, что эвакуация граждан продолжается.

«Министерство иностранных дел работает в усиленном режиме, а наши посольства и консульства мобилизовали все свои силы», — сказал он.

В настоящее время в Кишиневе находятся около 600 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины. По словам почетного консула, граждане были размещены на территории посольства Азербайджана в Молдове, а также в других организованных посольством местах.