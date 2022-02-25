Швейцария вводит санкции против Путина, Лаврова и Мишустина
Швейцария в понедельник ввела финансовые санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, председателя российского правительства Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова, сообщает Интерфакс.
«Швейцария также вводит введенные ранее ЕС санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они вступают в силу незамедлительно», - говорится в пресс-релизе, распространенном Федеральным советом Швейцарии.