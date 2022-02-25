ЕС выделяет украинской армии полмиллиарда евро

Совет Евросоюза принял и опубликовал в понедельник постановление о европейском содействии миру в Украине, которое предусматривает поставки вооружений Киеву, в том числе летального характера, на 450 млн евро, передает Интерфакс.

«Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с мерой помощи, составляет 450 млн евро», - говорится в юридическом акте, опубликованном в «Официальном журнале» Европейского союза.

Кроме того, отдельным постановлением Украине выделяется еще 50 млн евро на оснащение нелетального характера: средства индивидуальной защиты, укладки для оказания первой медицинской помощи, горючее.