Financial Times: Франция конфискует недвижимость российских олигархов

Правительство Франции намерено конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе недвижимость, люксовые яхты и автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра финансов страны Брюно Ле Мэра.

«Мы также выявим всех граждан России с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством», - цитирует Интерфакс французского министра.

«Мы получим законные основания для конфискации всех этих активов», - сказал он.