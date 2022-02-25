Сдавшего город российским военным мэра обвинили в госизмене
Прокуратура предъявила мэру города Купянск Харьковской области Геннадию Мацегоре из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины за сдачу города российским войскам, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Ведениктова.
По ее словам, 27 февраля Мацегора предложил командованию Вооруженных сил России оказать поддержку и материальное обеспечение.
Ведениктова отметила, что он снабдил их транспортом, жильем, горючим и едой.
«Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины. Каждого, кто сдаст хоть клочок нашей земли, ожидает справедливое наказание», - подчеркнула она.
Ранее в Харьковской области украинские военные провели спецоперацию против государственных предателей. Среди задержанных в ходе спецоперации – мэр города Пивденное.