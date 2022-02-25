Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося по инициативе французской стороны продолжительного телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом», - говорится в сообщении.

В заявлении Кремля отмечается, что Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса. При этом отмечается, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.

«Президент России обратил особое внимание, что российские Вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», - отмечается в заявлении Кремля.

В то же время в твиттере французского лидера отмечается, что президент Франции в ходе переговоров по телефону попросил Владимира Путина прекратить войну и удары по мирным жителям Украины. Кроме того, Макрон призвал Путина обеспечить безопасность автомобильных дорог в Украине и сохранить гражданскую инфраструктуру страны.