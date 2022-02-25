10 азербайджанских студентов вывезены из Киева в безопасное место

Девять азербайджанских студентов покинули Киев после пребывания в течение нескольких дней в затруднительном положении на подземной парковке одного из жилых домов, сообщила журналистам пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы.

Вахидгызы отметила, что к ним присоединился еще один студент, наш соотечественник, и они уехали из Киева на поезде в более безопасное место.

«Как только появится возможность, студенты будут отправлены в одну из стран, граничащих с Украиной, и эвакуированы в Азербайджан», - добавила она.

Государственный комитет по работе с диаспорой по поручению правительства Азербайджана в координации с соответствующими государственными органами продолжает работу по эвакуации соотечественников, проживающих в Украине, в Баку.