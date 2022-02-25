Путин подписал указ об ответных санкциях

Президент России Владимир Путин подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», говорится на официальном сайте Кремля.

Указ предусматривает следующие меры:

* участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января этого года. Правило распространяется и на уже накопленные средства – их необходимо продать в течение трех дней;

* запрещаются валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;

* резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить деньги без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.