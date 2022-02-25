Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим из-за главы МИД Британии
Решение президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания на особый режим боевого дежурства последовало, в частности, после заявлений главы МИД Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях и столкновениях между НАТО и Россией. Считаем такие высказывания абсолютно неприемлемыми. Я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это был министр иностранных дел Великобритании», - цитирует Пескова Interfax.