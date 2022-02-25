России запретили участвовать в Еврохоккейтуре
Председатели хоккейных федераций Швеции, Чехии и Финляндии единогласно приняли решение не приглашать сборную России по хоккею на ближайшие игры Евротура, сообщил Андрес Ларссон – председатель Шведской хоккейной федерации, передает «Газета.ru».
«Приглашение сборной России по хоккею на турниры Еврохоккейтура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, о чем мы единогласно договорились. Шведская федерация хоккея работает над тем, чтобы заменить российскую команду на другую для участия в этапе Евротура, который пройдет в Швеции», — отметил Ларсон.