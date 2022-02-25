Nar продолжает поддерживать проект «Построй свое будущее!»

Спикеры мероприятия выступили с презентациями для молодежи о творческом подходе, творческом и критическом мышлении, инновациях и инициативе и поделились своим опытом.

Состоялась очередная встреча проекта в поддержку молодежи «Построй свое будущее!» в формате конференции TED. На конференции, посвященной теме «Креативное мышление», спикеры поделились своим взглядом на креативность и критическое мышление, которое является одной из шести ценностей проекта.

Участниками проекта являются 85 одиннадцатиклассников общеобразовательных школ Баку.

Проект «Построй свое будущее!» выявляет 11-классников, обладающих богатыми знаниями и навыками, и организует для них в течение года различные тренинги и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие.

В рамках проекта Nar взял на себя обязательство покрыть расходы на обучение в университете 10 школьников из семей ветеранов Карабахской войны и военнослужащих. Цель инициативы - сделать получение образования более доступным для молодежи и внести свой вклад в их успешное будущее.

Подробную информацию о других социальных проектах Nar и стратегии КСО можно найти на сайте nar.az.