Евросоюз передаст Украине спутниковые разведданные о передвижении российских войск

«Европейский союз обратился к своему спутниковому центру в Мадриде с просьбой предоставить Украине разведданные о передвижении российских войск. Страны ЕС полны решимости еще больше увеличить свою военную поддержку Киеву». Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что санкции ЕС против России дорого обойдутся Европе, но союз готов заплатить любую цену.

«Мы должны быть готовы заплатить цену, иначе в будущем нам придется заплатить гораздо более высокую цену», - сказал Боррель.