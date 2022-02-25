Лондон арестует недвижимость и яхты российских олигархов

Лондон намерен арестовать недвижимость и яхты российских олигархов. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, ее слова приводит The Independent.

Глава ведомства пообещала, что в стране продолжат работу над санкциями, направленными на олигархов. По ее словам, имущество обеспеченных россиян окажется под ударом. При этом Трасс заявила, что все аспекты жизни лиц, относящихся к упомянутой категории, будут тщательно изучены.

По ее словам, принятые меры позволят избавить Соединенное Королевство от «грязных денег» олигархов.

Ранее стало известно, что яхтами и виллами попавших под санкции россиян заинтересовались и во Франции. Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в беседе с Le Figaro отметил, что ведомство также сосредоточено на выявлении большего числа россиян, у которых есть активы во Франции.