По Киеву ударили «Искандером» видео

Несколько минут назад на столицу Украины упала ракета, передают украинские СМИ.

Взрыв раздался в районе Бровары.

Как сообщает УНИАН, по неподтвержденной информации, это был удар ракетой «Искандер».