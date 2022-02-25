По Киеву ударили «Искандером» видео
Несколько минут назад на столицу Украины упала ракета, передают украинские СМИ.
Взрыв раздался в районе Бровары.
Как сообщает УНИАН, по неподтвержденной информации, это был удар ракетой «Искандер».
Несколько минут назад на столицу Украины упала ракета, передают украинские СМИ.
Взрыв раздался в районе Бровары.
Как сообщает УНИАН, по неподтвержденной информации, это был удар ракетой «Искандер».
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