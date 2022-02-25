Британия закрывает свои порты для России и замораживает активы еще трех российских банков

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Министр транспорта Британии Грант Шеппс обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам. Об этом министр транспорта сообщил в Twitter. "Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые Россией. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.

Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.



Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 28, 2022

Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон принял решение заморозить активы еще трех российских банков - ВЭБа, "Совкомбанка" и банка "Открытие". "Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков - ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие", - цитирует Трасс Interfax. Кроме того, Великобритания введет ограничения на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов для российских банков. Отмечается, что эта мера затронет, в частности, Сбербанк.