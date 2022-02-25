Британия закрывает свои порты для России и замораживает активы еще трех российских банков

Министр транспорта Британии Грант Шеппс обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам. Об этом министр транспорта сообщил в Twitter.

"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые Россией. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.

Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон принял решение заморозить активы еще трех российских банков - ВЭБа, "Совкомбанка" и банка "Открытие".

"Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков - ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие", - цитирует Трасс Interfax.

Кроме того, Великобритания введет ограничения на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов для российских банков. Отмечается, что эта мера затронет, в частности, Сбербанк.

Министр добавила, что нацелена и на дальнейшие меры против российских банков: "Поскольку более 50% российской торговли зависит от долларов или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром".

Трасс также заявила, что планируемые экономические меры изолируют все российские компании, что составляет около трех миллионов предприятий, от доступа к британским рынкам капитала.

"Великобритания готова принести экономические жертвы в поддержку Украины и будет поддерживать санкции столько, сколько потребуется”, - добавила она.