Британия закрывает свои порты для России и замораживает активы еще трех российских банков
Министр транспорта Британии Грант Шеппс обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам. Об этом министр транспорта сообщил в Twitter.
"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые Россией. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.
Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 28, 2022
Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi
Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон принял решение заморозить активы еще трех российских банков - ВЭБа, "Совкомбанка" и банка "Открытие".
"Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков - ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие", - цитирует Трасс Interfax.
Кроме того, Великобритания введет ограничения на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов для российских банков. Отмечается, что эта мера затронет, в частности, Сбербанк.
Министр добавила, что нацелена и на дальнейшие меры против российских банков: "Поскольку более 50% российской торговли зависит от долларов или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром".
Трасс также заявила, что планируемые экономические меры изолируют все российские компании, что составляет около трех миллионов предприятий, от доступа к британским рынкам капитала.
"Великобритания готова принести экономические жертвы в поддержку Украины и будет поддерживать санкции столько, сколько потребуется”, - добавила она.