Эрдоган: Турция воспользуется Конвенцией Монтрё

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтрё в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать конфликта в Украине, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у России будет право на возвращение своего флота на базу.