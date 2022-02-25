Глава МИД Беларуси о российско-украинских переговорах

Делегации России и Украины поблагодарили Беларусь за организацию переговорного процесса. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по завершении прошедших на Припяти российско-украинских переговоров, передает БЕЛТА.

Он отметил, что состоявшиеся переговоры могут стать началом процесса, который не допустит «славянской весны».

«Считаю эти переговоры исключительно важными. Потому что они могут стать началом процесса, который не допустит возникновения, как сказал один из наших журналистов, «славянской весны». Вы видите по заключительным заявлениям делегаций, что достигнуты определенные договоренности, которые внушают осторожный оптимизм. Мы рады, что это состоялось на белорусской земле, потому что Беларусь готова сделать все для того, чтобы были найдены пути для разрешения всех кризисных, проблемных вопросов», - сказал министр.