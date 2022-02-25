В Минске заявили, что белорусских военных нет в Украине
Военнослужащие Беларуси не участвуют в военной операции в Украине, заявило Министерство обороны страны.
«В связи с обращениями граждан в адрес военного ведомства о возможном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях за пределами Республики Беларусь сообщается следующее: белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают», - цитирует ТАСС белорусское военное ведомство.