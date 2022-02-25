В Сумской области уничтожено сразу около 100 единиц техники российских вооруженных сил. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Около 100 танков, грады и бензовозы. Мы всадили по стоянке техники противника! Сумщина, Лебединский район. Слава всем причастным!», - написал чиновник и добавил видео с места происшествия.

На видео можно увидеть, как беспилотник Вооруженных Сил Украины Bayraktar наносит удар по стоянке техники российских военных.