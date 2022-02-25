Российские войска уничтожили шесть колонн бронетехники Украины сводка Минобороны РФ
Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом передает РИА Новости.
«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», - рассказал Конашенков журналистам.
Генерал добавил, что с начала операции «уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники».
Армия России уничтожила 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам генерал-майор Игорь Конашенков.
«С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными силами поражены 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины», - сказал Конашенков.