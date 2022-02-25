Германия приступила к поставкам оружия Украине

Партия оружия из Германии уже находится на пути в Украину и прибудет туда за считанные часы, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в понедельник, 28 февраля.

Deutsche Welle поясняет, что речь идет о поставках противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Кроме того, по данным Минобороны Германии, бундесвер направляет зенитно-ракетные комплексы Patriot входящей в НАТО Словакии, которая граничит с Украиной.

Правительство Германии приняло решение о прямых поставках летального оружия Украине 26 февраля, отступив от своей прежней позиции относительно экспорта вооружений в кризисные регионы, напоминает Deutsche Welle.

