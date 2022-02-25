Почему переговорщиком по Украине выбрали именно Мединского объяснили в Кремле
Помощник президента РФ Владимир Мединский представляет Москву на переговорах с Киевом, так как обладает определенными деловыми качествами и глубочайшей экспертизой. Он также занимает «достаточно говорящую» должность и является представителем очень высокого уровня, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник, пишет ТАСС.
«Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня. Это помощник президента. Вот все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», - указал он, отвечая на вопрос о выборе кандидатуры.
Представитель Кремля вновь обратил внимание, что Мединский является помощником главы государства. «Это в целом достаточно говорящая должность», - заметил он.
В ответ на реплику о том, что ранее связанные с Украиной вопросы курировал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Песков пояснил: «Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития «республик» Донбасса».