Помощник президента РФ Владимир Мединский представляет Москву на переговорах с Киевом, так как обладает определенными деловыми качествами и глубочайшей экспертизой. Он также занимает «достаточно говорящую» должность и является представителем очень высокого уровня, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник, пишет ТАСС.

«Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня. Это помощник президента. Вот все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», - указал он, отвечая на вопрос о выборе кандидатуры.