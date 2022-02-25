УЕФА расторг контракт с «Газпромом»

УЕФА отменил спонсорское соглашение с российским «Газпромом» – оно стоит около 40 млн евро за сезон. Об этом сообщила пресс-служба европейского футбольного органа.

«Сегодня УЕФА решил прекратить партнерство с «Газпромом» во всех соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, в частности, Лигу чемпионов УЕФА, соревнование национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024», - говорится в заявлении.

Спонсорское соглашение действует с 2012 года и, как сообщается, стоит около 40 миллионов евро за сезон.