Задержан мэр Купянска, сдавший город российским войскам
Телеканал «Украина 24» сообщает, что задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора. Его подозревают в государственной измене.
По данным канала, мэра поймали вместе с силовыми руководителями города.
Напомним, что накануне купянский городской глава Геннадий Мацегора договорился с командованием Вооруженных сил России о сдаче города. Мэр обеспечил российские войска транспортом, жильем, горючим и едой. В понедельник, 28 февраля, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Мацегору подозревают в государственной измене.