В санкционном списке Песков, Усманов, Кеосаян, телеведущие гостелеканалов...
Евросоюз опубликовал санкционный список российских официальных лиц, предпринимателей и общественных деятелей, на которых распространяется действие введенных ранее странами Запада рестрикций, передает РБК.
Ограничительные меры затронули пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, миллиардера Алексея Мордашова, главу «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Михаила Фридмана, главу «Транснефти» Николая Токарева, бизнесмена Алишера Усманова, Петра Авена и других.
В санкционном списке также музыкант Сергей Ролдугин, режиссер Тигран Кеосаян, телеведущие и журналисты Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева.