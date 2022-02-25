Турция закрывает проливы для военных кораблей

Турция не будет пропускать через проливы военные корабли и предупредила об этом все прибрежные и неприбрежные страны. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Anadolu сообщало ранее, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики заявил, что Турция полна решимости использовать полномочия, данные ей Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса между Россией и Украиной.