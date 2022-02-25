НАТО развертывает элементы сил реагирования

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса. Об этом говорится в заявлении Военного комитета Североатлантического альянса, распространенном по итогам экстренного заседания.

«Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования альянса», - говорится в сообщении.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что данное решение принято оперативно.

«Наша подготовка была своевременной, а реакция – быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии», - сказал он.