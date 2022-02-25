12 российских дипломатов при ООН объявили персонами нон грата
Соединенные Штаты объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, сообщил Василий Небензя, постоянный представитель России при организации.
Он отметил, что речь идет о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН. "Только что США посетили российскую миссию и передали нам ноту, которая предписывает выполнить это требование", - приводит Интерфакс слова Небензя.
Дипломат напомнил, что российская сторона обсуждала с генсеком ООН вопрос арбитража принимающей стороны, "которая грубо нарушает свои обязательства принимающей стороны".